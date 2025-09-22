Αγρότες: Απέκλεισαν την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Τι ζητούν

Στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης που συγκεντρώθηκαν στο ύψος της Καρδίας και απέκλεισαν την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, απαιτώντας λύση στο πρόβλημα με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), αλλά και μέτρα για τις αθρόες εισαγωγές προϊόντων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων.

Οι αγρότες καταγγέλλουν την τεράστια διαφορά στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, αναδεικνύοντας ότι οι ίδιοι πουλάνε κοψοχρονιά την παραγωγή τους αλλά οι καταναλωτές πληρώνουν πανάκριβα τα προϊόντα τους, γιατί κάποιοι ενδιάμεσοι θησαυρίζουν.

Σε ό,τι αφορά τον ΑΤΑΚ, που από φέτος πρέπει να δηλώνουν για κάθε αγροτεμάχιο που καλλιεργούν, δηλώνουν ότι η εφαρμογή του μέτρου θα έχει επιπλέον οικονομικό κόστος για αυτούς αφού θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν στρέμματα γης που νοικιάζουν καθώς δεν εξαρτάται από τους ίδιους η έκδοση ΑΤΑΚ αλλά από τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να δώσει επίσημη απάντηση, ενώ οι αγρότες θα αποχωρήσουν σύντομα από το σημείο.

