ΕΛΛΑΔΑ

22.09.2025 15:47

Βοιωτία: Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη (video)

22.09.2025 15:47
peripoliko_elas_astynomia

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη από το Κλειδί Βοιωτίας, η οποία κρατούνταν στο ΑΤ Θηβών με την κατηγορία ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ζητούσε επίμονα να μάθει τι λέγεται για την ίδια στα ΜΜΕ, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο τμήμα. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι έδωσε το μικρό όνομα του συνεργού της. «Ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα» φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 62χρονη έχει ζητήσει να έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο της, καθώς και με τον γιο της, ο οποίος διαμένει στην Κρήτη. Το πρωί είχε οδηγηθεί στο αυτόφωρο και το μεσημέρι αφέθηκε ελεύθερη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο τοπικό τμήμα, με την αστυνομία να ξεκινά άμεσα την έρευνα.

Αρχικά πήγαν στο σπίτι της γυναίκας η οποία υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη μητέρα της, δεν βρισκόταν εκεί και τους ζήτησε να επανέλθουν τις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε. Όταν ξαναπήγαν οι αστυνομικοί, τους παρουσίασε άλλη γυναίκα. Συνεχίζοντας τις έρευνες, εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αν και η κόρη ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η ίδια έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια το 2023, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει για την αστυνομία, γι αυτό και αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου είναι αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν εγκληματική ενέργεια, αλλά κατά πόσο είχε δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.

