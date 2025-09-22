Βοιωτία: Πώς αναγκάστηκε να ομολογήσει η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να παίρνει τη σύνταξή της

Σοκαριστικές οι αποκαλύψεις για τη διευθύντρια του ΚΕΠ, που έθαψε την 90χρονη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία, για να παίρνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Η 62χρονη εισέπραττε επί δύο χρόνια από το Δημόσιο τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της νεκρής μητέρας της.

«Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι αφού κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια, στη συνέχεια με βοήθεια αλλοδαπού, του οποίου τα στοιχεία δεν τα γνώριζε να τα αναφέρει, την έθαψε» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία. Προφανώς υπήρχε κάποια ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί στη συνέχεια διέταξε προκαταρκτική στο τοπικό ΑΤ να διερευνήσει εάν αυτή η γυναίκα βρίσκεται εν ζωή. Έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της γυναίκας, τους ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι κι ότι έπρεπε να πάνε την επόμενη. Την επόμενη ημέρα διαπίστωσαν ότι εμφάνισε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ηλικιωμένης γυναίκας σε αυτοσχέδιο λάκκο μέσα σε παλιό στάβλο, όπου την είχε θάψει η κόρη της με τη βοήθεια ενός εργάτη που προσέλαβε.

Η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια.

Όταν κάτοικοι της περιοχής ρωτούσαν για τη μητέρα της, η κόρη έλεγε πως η μητέρα της είτε ζούσε με συγγενείς είτε φιλοξενούνταν σε δομή.

Σε βάρος της 62χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ψευδή κατάθεση, μη δήλωση θανάτου και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έχει οδηγηθεί στις εισαγγελικές αρχές.

