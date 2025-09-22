search
22.09.2025 10:45

OΠΕΚΕΠΕ: Δίκη-μαμούθ στο Ηράκλειο με 105 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις

22.09.2025 10:45
opekepe diki new

Ξεκινά σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου Κρήτης η μεγαλύτερη έως τώρα δίκη που αφορά υπόθεση απάτης εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο εδώλιο παραπέμπονται 105 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν δηλώσεις με ψευδή στοιχεία για να λάβουν αγροτικές επιδοτήσεις. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πολλοί από τους κατηγορούμενους δήλωναν αγροτεμάχια που δεν κατείχαν ούτε είχαν μισθώσει, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις τους να θεωρηθούν αναληθείς.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αιτούντες εντοπίστηκαν έγκαιρα και δεν έλαβαν χρήματα, ενώ σε άλλες κατάφεραν να εισπράξουν ποσά που έφταναν έως και τις 60.000 ευρώ

Όπως αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα: «Οι ανωτέρω δηλώσεις δεν ήταν ορθές καθώς άπαντα τα στοιχεία τούτα δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα ως άνω αγροτεμάχια, ούτε η κατηγορούμενη τα είχε μισθώσει από αυτούς και ουδέποτε καλλιέργησε τις επίδικες εκτάσεις, αλλά υπέβαλλε τις επίδικες δηλώσεις εν γνώσει της ανακρίβειάς τους προκειμένου να εισπράξει την αναλογούσα επιχορήγηση».

Οι επίμαχες αιτήσεις φαίνεται να κατατέθηκαν την περίοδο 2019-2021.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία και εσωτερικούς ελέγχους των αρμόδιων διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τ

α στοιχεία των «κόκκινων ΑΦΜ» διαβιβάστηκαν αρχικά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, η οποία στη συνέχεια τα έστειλε στις κατά τόπους Εισαγγελίες, με αποτέλεσμα να φτάσουν οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.

