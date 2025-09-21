Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας.

Στο σημείο που εξελίχθηκε, νωρίς το μεσημέρι, έσπευσαν άμεσα 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν για τον περιορισμό της δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Διαβάστε επίσης:

Νέα στοιχεία από την φρικιαστική υπόθεση της Βοιωτίας: Ήταν φρούριο το σπίτι της 62χρονης, προσποιούταν πως μιλάει στη μητέρα της

Φωτιά σε γήπεδο στην Κρήτη: Τραγικός επίλογος, πέθανε και η 2η εγκαυματίας

Ολοήμερο σχολείο: Οι αλλαγές που φέρνει η νέα εγκύκλιος – Ποιες οικογένειες προηγούνται στις εγγραφές