Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας

21.09.2025 19:39
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας

Στο σημείο που εξελίχθηκε, νωρίς το μεσημέρι, έσπευσαν άμεσα 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν για τον περιορισμό της δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

olympiakos-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Live το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League

limeniko navagio plylow frontex- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για απειλή βόμβας σε πλοίο στη Χίο

charlie kirk khdeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Κηδεία Τσαρλι Κερκ: Χιλιάδες κόσμου στο στάδιο, τεράστιοι σταυροί και συναυλία – Ο Τραμπ θα εκφωνήσει επικήδειο (video)

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Από… τεσσάρα σε τεσσάρα ο Λεβαδειακός, σκόρπισε και τον ΟΦΗ (4-0)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις για τον Πάνο Ρούτσι και τον Ζακ Κωστόπουλο – Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα (video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

kwnstantaras_maleskou_giannopoulos
MEDIA

«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής - Το... καρφί για το «ρεκόρ» του Λιάγκα και του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

