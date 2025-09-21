Φωτιά σε γήπεδο στην Κρήτη: Τραγικός επίλογος, πέθανε και η 2η εγκαυματίας

Η 36χρονη Μαρία υπέκυψε στα τραύματα της έναν μήνα μετά τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα. Με βάση πληροφορίες από το neakriti.gr, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη αποδείχθηκαν μοιραία, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Η νεαρή γυναίκα υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο 36% του σώματός της και όλο αυτό το διάστημα υποστηριζόταν μηχανικά, δίνοντας έναν σκληρό αγώνα ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν φωτιά ξέσπασε στα αποδυτήρια του ανενεργού γηπέδου. Μαζί με τη Μαρία, μέσα στον χώρο βρισκόταν και ο 40χρονος Νίκος Καλυβιανάκης, ο οποίος επίσης υπέστη σοβαρά εγκαύματα αλλά κατάφερε να βγει μόνος του, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου, με τους πολίτες να παρακολουθούν συγκλονισμένοι την επιχείρηση απεγκλωβισμού και να ξεσπούν σε δάκρυα τη στιγμή που οι πυροσβέστες έβγαζαν τη γυναίκα αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε οχήματα, 15 πυροσβέστες και κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ, που κατάφεραν να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η Μαρία είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ για τη στήριξή της είχε γίνει έκκληση για αίμα. Ωστόσο, τα σοβαρά εγκαύματα που κάλυπταν μεγάλο μέρος του σώματός της αποδείχθηκαν μοιραία.

Την ίδια ώρα τραγική ήταν η κατάληξη και για τον 40χρονο Νίκο Καλυβιανάκη, καθώς και εκείνος είχε εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας και νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 40χρονος κατέληξε σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τον κόσμο του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

