ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 18:58
21.09.2025 18:19

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία – Επιχειρούν εναέρια για την κατάσβεσή της

21.09.2025 18:19
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (21/9) σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. 

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

