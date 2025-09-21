Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία – Επιχειρούν εναέρια για την κατάσβεσή της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (21/9) σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
