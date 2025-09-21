«Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας: Πώς απολύφθηκε η μακάβρια υπόθεση στη Βοιωτία

Για την εξαφάνιση της μητέρας της 62χρονης και τις υποψίες που τους είχαν γεννηθεί μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, στο Mega.

«Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε ότι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψει η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Τάκης Αικατερίνης για τη μακάβρια υπόθεση της Βοιωτίας.

Σύμφωνα με όσα είπε η κόρη της στους αστυνομικούς, η μητέρα της έφυγε από τη ζωή το 2023 από παθολογικά αίτια.

Την έθαψε στην αυλή δίπλα στο σπίτι τους, με τη βοήθεια ενός άνδρα, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη και το αναπηρικό επίδομα.

Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα ενώ ο λάκκος είχε μικρή διάμετρο.

Μάλιστα, η γυναίκα -που είναι στέλεχος στα ΚΕΠ Οινοφύτων- επιστράτευσε άλλη ηλικιωμένη με προβλήματα άνοια την οποία υπέδειξε ως μητέρα της στους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια έσπασε και ομολόγησε. «Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, σε ηλικία 91 ετών, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα «Γ.», που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι».

Κάτοικοι της περιοχής πάντως υποστηρίζουν πως η μητέρα της 62χρονης πρέπει να είχε εξαφανιστεί λίγα χρόνια νωρίτερα από το 2023.

