Ξυλοδαρμός στο Ρέθυμνο: Δόκιμος αστυνομικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό – Ενδείξεις για επαφές με τη «μαφία της Κρήτης»

Η άγρια συμπλοκή στο κέντρο του Ρεθύμνου, δεν είναι απλώς ένα ακόμα επεισόδιο τυφλής βίας.

Πίσω από τις εικόνες του απίστευτου ξυλοδαρμού, κρύβεται μια υπόθεση που προκαλεί σάλο, καθώς ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του αιματηρού περιστατικού εντοπίστηκε δόκιμος αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα φέρεται να είχε επαφές με άτομα που συνδέονται με τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης».

Το κινητό του έχει ήδη κατασχεθεί και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ενδελεχή έλεγχο, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μέσα από τις επικοινωνίες του θα αποκαλυφθούν διασυνδέσεις, που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός απλού καβγά.

Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν άσκησε ποινική δίωξη εναντίον κάποιου άλλου, με αποτέλεσμα όλοι να αφεθούν ελεύθεροι, η παρουσία εν ενεργεία δόκιμου αστυνομικού στο βίαιο περιστατικό ανοίγει τεράστια ζητήματα για την ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Tραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο – Τραυματίστηκε σοβαρά ο 30χρονος φίλος του

Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Κουνούπι

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της