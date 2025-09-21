search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 16:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 15:45

Ξυλοδαρμός στο Ρέθυμνο: Δόκιμος αστυνομικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό – Ενδείξεις για επαφές με τη «μαφία της Κρήτης»

21.09.2025 15:45
rethimno

Η άγρια συμπλοκή στο κέντρο του Ρεθύμνου, δεν είναι απλώς ένα ακόμα επεισόδιο τυφλής βίας.

Πίσω από τις εικόνες του απίστευτου ξυλοδαρμού, κρύβεται μια υπόθεση που προκαλεί σάλο, καθώς ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του αιματηρού περιστατικού εντοπίστηκε δόκιμος αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα φέρεται να είχε επαφές με άτομα που συνδέονται με τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης».

Το κινητό του έχει ήδη κατασχεθεί και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ενδελεχή έλεγχο, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μέσα από τις επικοινωνίες του θα αποκαλυφθούν διασυνδέσεις, που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός απλού καβγά.

Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν άσκησε ποινική δίωξη εναντίον κάποιου άλλου, με αποτέλεσμα όλοι να αφεθούν ελεύθεροι, η παρουσία εν ενεργεία δόκιμου αστυνομικού στο βίαιο περιστατικό ανοίγει τεράστια ζητήματα για την ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Tραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο – Τραυματίστηκε σοβαρά ο 30χρονος φίλος του

Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Κουνούπι

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, δεν έχει ψυχολογικά, όλοι του λέγανε συγχαρητήρια», λέει ο πατέρας του 50χρονου (Video)

palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για αίτημα Ρούτσι: «Αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν»

drosaki
LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Ο γιος μου με ρώτησε, “γιατί είσαι μόνη σου;”»

Mosxa_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Η Βρετανία πρωτοστατεί στην κλιμάκωση του πολέμου» – «Δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανικά πυρά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 16:46
thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, δεν έχει ψυχολογικά, όλοι του λέγανε συγχαρητήρια», λέει ο πατέρας του 50χρονου (Video)

palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για αίτημα Ρούτσι: «Αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν»

1 / 3