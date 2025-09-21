search
21.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.09.2025

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

Γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, σε χωριό της Βοιωτίας, για να παίρνει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε, το καλοκαίρι του 2023. Από τότε τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν από το χωριό.

Μετά από καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες.

Παρουσίασε άλλη γυναίκα ως μητέρα της

Μάλιστα, χθες η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της στις Αρχές, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε πως έθαψε τη μητέρα της στον κήπο, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να παίρνει τη σύναξη και το επίδομα αναπηρίας.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MEDIA

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

