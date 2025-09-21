search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 14:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 13:33

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλο» – Το ανατριχιαστικό τηλεφώνημα του 50χρονου με συγγενή του

21.09.2025 13:33
thessaloniki aderfi dolofonia (1)

Νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία της 59χρονης έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ο 50χρονος είχε πάρει την αδερφή του από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες εξαιτίας εγκεφαλικού που υπέστη.

Στην συνέχεια επέστρεψαν στο σπίτι της και ο 50χρονος μετέβη σε σούπερ μάρκετ για να τις αγοράσει διάφορα αγαθά προκειμένου να έχει τα απαραίτητα τρόφιμα.

Την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα τρόφιμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δέχτηκε τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του κύκλου το οποίο και τον ρώτησε που βρίσκεται και τι κάνει. Εκείνος απάντησε ότι βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής του και ότι τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τότε το συγγενικό του πρόσωπο τον ψέγει με έντονο ύφος γιατί ασχολείται πάλι με την αδερφή του στερώντας χρόνο από την οικογένειά του.

«Κλείσε το τηλέφωνο σε παίρνω σε ένα λεπτό» φέρεται να απάντησε ο 50χρονος ο οποίος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την έκανε θηλιά και την πέρασε γύρω από το λαιμό της 59χρονης αδερφής του αφαιρώντας της τη ζωή.

Στην συνέχεια κάλεσε ξανά το στενό οικογενειακό του πρόσωπο και φέρεται να είπε: «Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά».

Τέλος να σημειωθεί ότι ο δράστης μετά κάλεσε ο ίδιος στο 100 όπου είπε ότι σκότωσε την αδερφή του ενώ σύμφωνα με έγκυρες πηγές δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια ψυχική ασθένεια.

Διαβάστε επίσης:

Ανομβρία τέλος: «Καταρρέει ο αντικυκλώνας, έρχονται τα πρωτοβρόχια» – Τι λένε Τσατραφύλλιας, Κολυδάς

Απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» τα μεσάνυχτα για 18 ώρες οι οδηγοί

Κτηνωδία στη Λάρισα: Πρόστιμο 270.000 ευρώ και 5 μήνες φυλάκιση επικύρωσε το ΣτΕ σε συνταξιούχο – Είχε σκοτώσει με τσάπα 8 κουτάβια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

palestini simaia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»

karystianou routsi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Στο Σύνταγμα με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Η αγκαλιά και τα δάκρυα (Video)

trump_erdogan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Για συμφωνία «μαμούθ» στις ΗΠΑ ο Ερντογαν: αγορά 250 Boeing και επιστροφή στα F-35 στη συνάντηση με Τραμπ- στο τραπέζι και η Γάζα

theodorikakos-delfoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας η διαφάνεια και η λογοδοσία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 14:12
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

palestini simaia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»

karystianou routsi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Στο Σύνταγμα με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Η αγκαλιά και τα δάκρυα (Video)

1 / 3