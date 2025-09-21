Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλο» – Το ανατριχιαστικό τηλεφώνημα του 50χρονου με συγγενή του

Νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία της 59χρονης έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ο 50χρονος είχε πάρει την αδερφή του από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες εξαιτίας εγκεφαλικού που υπέστη.

Στην συνέχεια επέστρεψαν στο σπίτι της και ο 50χρονος μετέβη σε σούπερ μάρκετ για να τις αγοράσει διάφορα αγαθά προκειμένου να έχει τα απαραίτητα τρόφιμα.

Την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα τρόφιμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δέχτηκε τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του κύκλου το οποίο και τον ρώτησε που βρίσκεται και τι κάνει. Εκείνος απάντησε ότι βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής του και ότι τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τότε το συγγενικό του πρόσωπο τον ψέγει με έντονο ύφος γιατί ασχολείται πάλι με την αδερφή του στερώντας χρόνο από την οικογένειά του.

«Κλείσε το τηλέφωνο σε παίρνω σε ένα λεπτό» φέρεται να απάντησε ο 50χρονος ο οποίος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την έκανε θηλιά και την πέρασε γύρω από το λαιμό της 59χρονης αδερφής του αφαιρώντας της τη ζωή.

Στην συνέχεια κάλεσε ξανά το στενό οικογενειακό του πρόσωπο και φέρεται να είπε: «Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά».

Τέλος να σημειωθεί ότι ο δράστης μετά κάλεσε ο ίδιος στο 100 όπου είπε ότι σκότωσε την αδερφή του ενώ σύμφωνα με έγκυρες πηγές δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια ψυχική ασθένεια.

