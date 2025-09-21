Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος – «Θόλωσε»

Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, ο οποίος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια τηλεφώνησε στο 100.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του, Παύλος Καρκάλης, έκανε λόγο για «μία σύγχρονη ελληνική τραγωδία».

«Ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος και τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχο», δήλωσε.

Νωρίτερα σήμερα, ο αδελφοκτόνος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

«Ανεξήγητη τραγωδία»

Στο μεταξύ συγκλονιστικά είναι τα όσα περιέγραψε στο Mega στενή φίλη της 59χρονης και του δράστη, η οποία έκανε λόγο για μια ξαφνική και ανεξήγητη τραγωδία.

«Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ”, έλεγε, όπως και για δύο – τρεις φίλες της που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πρόσφατα υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες, διατηρώντας συχνή επικοινωνία μέσω διαδικτυακών ζωντανών μεταδόσεων.

«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε ήταν και ο αδελφός της, που ήταν πάντα εκεί δίπλα της», είπε.

Η φίλη της άτυχης γυναίκας δεν μπορεί να δώσει απάντηση για τα αίτια που οδήγησαν στην αδελφοκτονία.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα; Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», κατέληξε, εκφράζοντας την οδύνη της.

