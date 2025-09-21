Λασίθι: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου.

Η φωτιά καίει σκουπίδια εντός του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστά δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης.

Αυτή την ώρα επιχειρούν δύο εναέρια μέσα (ελικόπτερα), 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν δυνάμεις από το Ηράκλειο, την Χερσόνησο, την Ιεράπετρα και τον Άγιο Νικόλαο.

Παράλληλα ήχησε το 112 στην περιοχή και καλεί τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας των καπνών που κατευθύνονται στην περιοχή τους.

