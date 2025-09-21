search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 13:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 11:49

Λασίθι: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

21.09.2025 11:49
fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου.

Η φωτιά καίει σκουπίδια εντός του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστά δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης.

Αυτή την ώρα επιχειρούν δύο εναέρια μέσα (ελικόπτερα), 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν δυνάμεις από το Ηράκλειο, την Χερσόνησο, την Ιεράπετρα και τον Άγιο Νικόλαο.

Παράλληλα ήχησε το 112 στην περιοχή και καλεί τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας των καπνών που κατευθύνονται στην περιοχή τους.

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Ρούτσι: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στον πατέρα θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη εγγονή του

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» – Οι δρόμοι που θα μείνουν κλειστοί όλη την ημέρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos_vroxi
ΕΛΛΑΔΑ

Ανομβρία τέλος: «Καταρρέει ο αντικυκλώνας, έρχονται τα πρωτοβρόχια» – Τι λένε Τσατραφύλλιας, Κολυδάς

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

stournaras-123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας στο Bloomberg: «Η Ελλάδα καλωσορίζει περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές»

taxi-apergia-5
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» τα μεσάνυχτα για 18 ώρες οι οδηγοί

koutavia
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στη Λάρισα: Πρόστιμο 270.000 ευρώ και 5 μήνες φυλάκιση επικύρωσε το ΣτΕ σε συνταξιούχο – Είχε σκοτώσει με τσάπα 8 κουτάβια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 13:24
kairos_vroxi
ΕΛΛΑΔΑ

Ανομβρία τέλος: «Καταρρέει ο αντικυκλώνας, έρχονται τα πρωτοβρόχια» – Τι λένε Τσατραφύλλιας, Κολυδάς

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

stournaras-123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας στο Bloomberg: «Η Ελλάδα καλωσορίζει περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές»

1 / 3