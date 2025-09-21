search
21.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στον πατέρα θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας η συγκέντρωση συμπαράστασης στον απεργό πείνας, που συνεχίζει για 7η ημέρα τον αγώνα του, θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Ο Πάνος Ρούτσι απαιτεί την εκταφή του γιού του για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να εξακριβωθεί το πώς πέθανε το παιδί του, ένα αίτημα το οποίο έχουν απορρίψει οι εισαγγελικές αρχές.

Στην συμπρωτεύουσα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο «Δέντρο της Μνήμης», το οποίο βρίσκεται στη Νέα Παραλία και είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Σημειώνεται πως ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας του στο Σύνταγμα. Ο ίδιος βρίσκεται εξουθενωμένος και αρκετά αποδυναμωμένος μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ζητά να δοθεί άδεια για εκταφή της σορού του γιου του.

Τον Πάνο Ρούτσι από την στιγμή που έγινε γνωστό πως ξεκίνησε την απεργία πείνας, επισκέπτονται πλήθος κόσμου για συμπαράσταση και για να του δώσουν κουράγιο.

