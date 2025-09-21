Βούλα: Σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή – Σώοι οι δύο 30χρονοι οδηγοί

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στην παραλιακή λεωφόρο στην περιοχή της Βούλας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 30 χρόνων, στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους καθώς βγήκαν σώοι και αβλαβείς από το οχήματά τους.

Το σημείο θεωρείται καρμανιόλα, λόγω περιορισμένης ορατότητας εξαιτίας των δέντρων που υπάρχουν στην περιοχή. Δεν διαθέτει φανάρι και οδηγεί συχνά σε τροχαία ατυχήματα.

