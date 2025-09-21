Καιρός: Λιακάδα με σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αίθριος θα είναι και σήμερα, Κυριακή, ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών υπάρχει για την Εύβοια μέχρι το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διαβάστε επίσης:
ΗΣΑΠ: Από πλαστική σακούλα προκλήθηκαν οι καπνοί σε συρμό
Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Την παρέλαβε από το νοσοκομείο και αφού την πήγε σπίτι την σκότωσε – Τι είπε στις αρχές
Αθήνα: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στη πλατεία Αγίας Ειρήνης (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.