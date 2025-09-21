search
ΕΛΛΑΔΑ

21.09.2025 06:15

Καιρός: Λιακάδα με σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

21.09.2025 06:15
ilios_synnefia

Αίθριος θα είναι και σήμερα, Κυριακή, ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών υπάρχει για την Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά στο Θρακικό πέλαγος 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, και στα ανατολικά τοπικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 26 με 27 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

