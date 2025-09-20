Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Την παρέλαβε από το νοσοκομείο και αφού την πήγε σπίτι την σκότωσε – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την δολοφονία της 59χρονης από τον ετεροθαλή αδελφό της, έρχονται στο φως.

Η γυναίκα νοσηλευόταν με εγκεφαλικό για περίπου 10 ημέρες και ο δράστης ήταν αυτός ο οποίος πήγε να την παραλάβει από το νοσοκομείο για να την μεταφέρει σπίτι της.

Εκεί φέρεται να την έπνιξε με μία σακούλα και στη συνέχεια πήρε τηλέφωνο τις αρχές, για να τις ενημερώσει για τον φόνο που διέπραξε.

Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο, είδαν το θύμα ξαπλωμένο στο έδαφος να έχει το πρόσωπό του καλυμμένο με σακούλες.

Ο φόνος έγινε το μεσημέρι, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως με το που έφτασαν στο σπίτι είχαν μία διένεξη και ο 50χρονος την σκότωσε.

Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε από τις αρχές για τους λόγους που έπνιξε την αδελφή του, αρνήθηκε να απαντήσει και ζήτησε δικηγόρο.

Τα δύο ετεροθαλή αδέλφια είναι από τον ίδιο πατέρα. Η δολοφονία έγινε στο σπίτι του θύματος, ενώ ο δράστης, πατέρας δύο παιδιών, ζει στη Θέρμη.

Με βάση τις αναφορές γειτόνων, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα.

Από τον έλεγχο που έγινε από τις Αρχές δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

