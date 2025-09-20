search
20.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

20.09.2025

Αθήνα: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στη πλατεία Αγίας Ειρήνης (video)

20.09.2025 19:58
Τη τρομακτική στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στην Αθήνα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, το δέντρο έπεσε μέσα στη πλατεία τραυματίζοντας τρία άτομα. Στο βίντεο αποτυπώνονται εικόνες πανικού από θαμώνες, τουρίστες και διερχόμενους, ενώ προσωπικό του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Οπως έγινε γνωστό από τον Δήμο Αθηναίων, το δέντρο ήταν υγιές και η αιτία της πτώσης του ήταν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν εκείνη τη στιγμή.

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIFESTYLE

MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

LIFESTYLE

