Αθήνα: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στη πλατεία Αγίας Ειρήνης (video)

Τη τρομακτική στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στην Αθήνα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, το δέντρο έπεσε μέσα στη πλατεία τραυματίζοντας τρία άτομα. Στο βίντεο αποτυπώνονται εικόνες πανικού από θαμώνες, τουρίστες και διερχόμενους, ενώ προσωπικό του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Οπως έγινε γνωστό από τον Δήμο Αθηναίων, το δέντρο ήταν υγιές και η αιτία της πτώσης του ήταν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν εκείνη τη στιγμή.

