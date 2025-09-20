search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 19:58
20.09.2025 18:43

Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ – Πίδακας νερού δεκάδων μέτρων πλημμυρισε την περιοχή (Video)

20.09.2025 18:43
eydap agogos vlavi keratsini (1)

Κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε χθες το απόγευμα στο Κερατσίνι προακλώντας προβλήματα και πλημμυρίζοντας την περιοχή.

Η μεγάλη βλάβη σημειώθηκε επί της οδού Γαληνού και ένας τεράστιος πίδακας νερού υψωνόταν στο σημείο.

Όπως φαίνεται στις εικόνες και τα βίντεο που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι της περιοχής το «συντριβάνι» νερού έφτανε και ξεπερνούσε τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Παρόμοιο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και την περασμένη Τρίτη (16/9) στην περιοχή της Βούλας. Και εκεί έσπασε αγωγός και για αρκετή ένα είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο «σιντριβάνι» νερού.

Λίγη ώρα αργότερα μέσα στην τρύπα έπεσε και ένα ΙΧ με συνέπεια να ακινητοποιηθεί στο σημείο.

dentro3
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στη πλατεία Αγίας Ειρήνης (video)

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται η κατεδάφιση της Γάζας από το Ισραήλ – «Δολοφόνο» αποκάλεσαν γονείς ομήρων τον Νετανιάχου

ZELENSKY_AUGOUSTOS
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Σπαταλάμε χρόνο» – Έκκληση για άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία

