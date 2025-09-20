search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 18:13

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

20.09.2025 18:13
ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis

Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μάντρας στο Τσοτύλι Κοζάνης, όπου σημειώθηκε έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την υπόθεση.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί όπλων, έκρηξη, βαριά σωματική βλάβη και παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 54χρονος πολυτραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με τραχειοστομία, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Το αριστερό του χέρι έχει ακρωτηριαστεί, καθώς ήταν μη βιώσιμο, ενώ μετά από πολύωρο χειρουργείο το δεξί του πόδι, όπου επίσης υπέστη τραυματισμό, προς το παρόν δεν απαιτεί ακρωτηριασμό.

Ο ασθενής φέρει εγκαύματα σε ποσοστό περίπου 60% του σώματός του και έχει ήδη γίνει συνεννόηση με τη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου θα μεταφερθεί μόλις σταθεροποιηθεί η υγεία του. Ο δεύτερος τραυματίας, 58 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Διαβάστε επίσης:

Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια στο κέντρο της Αθήνας μπροστά σε ΕΚΑΒ

«Βράζουν» οι αγρότες: Άγριες αποδοκιμασίες για τον Ανδριανό στις Σέρρες – Του πέταξαν αντικείμενα, φυγαδεύτηκε κακήν κακώς (Videos)

ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

pierrakakis_0306_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Πρόκληση δεν είναι οι δασμοί των ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία»

bibilas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεγάλο «πλήγμα» για την επόμενη Βουλή: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια στο κέντρο της Αθήνας μπροστά σε ΕΚΑΒ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:17
egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

pierrakakis_0306_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Πρόκληση δεν είναι οι δασμοί των ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία»

1 / 3