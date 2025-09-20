search
ΕΛΛΑΔΑ

20.09.2025 16:53

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 49χρονος έπνιξε την αδελφή του με σακούλα

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
Φωτογραφία αρχείου

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένας 49χρονος δολοφόνησε την 59χρονη αδερφή και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Ο 49χρονος άνδρας πήρε μια σακούλα την οποία πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του, με συνέπεια να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης κάλεσε το 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.

1 / 3