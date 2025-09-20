search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 16:32
ΕΛΛΑΔΑ

20.09.2025 16:06

Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: «Το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές – Έπεσε λόγω του αέρα» λέει ο αντιδήμαρχος (Video)

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας, μετά από πτώση δέντρου, λόγω των ισχυρών ανέμων που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Mε δηλώσεις του για το συμβάν, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ανέφερε ότι «το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές, έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για το περιστατικό

«Ανακοίνωση Δήμου Αθηναίων για πτώση δέντρων και προειδοποίηση για δυνατούς ανέμους

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν 2 τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

  • να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,
  • να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595.

Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».

MEDIA

«Χωρίς εσάς ούτε γρανάζι γυρνά, ούτε την ίδια εκπομπή μπορούμε να κάνουμε»: Το μήνυμα της Αναστασίας Γιάμαλη στην πρεμιέρα

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 5 συλληψεις νεαρών για οπαδική βία – Ξυλοκόπησαν 16χρονο

ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος συναγερμός» για την ευλογιά αιγοπροβάτων – Ανησυχία και στη Σαμοθράκη από νέο πιθανό κρούσμα

ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: «Το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές – Έπεσε λόγω του αέρα» λέει ο αντιδήμαρχος (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Ανησυχούν οι διοργανωτές για το κύμα των αντιδράσεων, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ – Η Γερμανία επικρίνει τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ

LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

