Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: «Το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές – Έπεσε λόγω του αέρα» λέει ο αντιδήμαρχος (Video)

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας, μετά από πτώση δέντρου, λόγω των ισχυρών ανέμων που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Mε δηλώσεις του για το συμβάν, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ανέφερε ότι «το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές, έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για το περιστατικό

«Ανακοίνωση Δήμου Αθηναίων για πτώση δέντρων και προειδοποίηση για δυνατούς ανέμους

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν 2 τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595.

Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».

