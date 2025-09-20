Τραγωδία στη Γορτυνία: Κυνηγός σκότωσε 57χρονο – Τον πέρασε για αγριογούρουνο



Τραγικό τέλος είχε το κυνήγι αγριογούρουνων σε χωριό της Γορτυνίας, το πρωί του Σαββάτου.

Ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κυνηγίου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα Αρκαδίας, όταν τον πέρασε για αγριογούρουνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο κυνηγός από την Ηλεία άκουσε την κίνηση μέσα στη βλάστηση και, πιστεύοντας πως πρόκειται για αγριογούρουνο, πυροβόλησε με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον 57χρονο κυνηγό.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή και η Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου»: Όσα έγιναν στην επίσκεψη του Σενγκούν σε ελληνική ταβέρνα (Video)

Πρόστιμα σε 28.531 οδηγούς μηχανής που οδηγούσαν χωρίς κράνος – Πρώτη η Αττική στις παραβιάσεις

Γλυφάδα: Γερανοφόρο έπεσε σε καφετέρια, διακοπή κυκλοφορίας (Photos)