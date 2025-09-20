search
Τραγωδία στη Γορτυνία: Κυνηγός σκότωσε 57χρονο – Τον πέρασε για αγριογούρουνο

20.09.2025 13:58
kinigos


Τραγικό τέλος είχε το κυνήγι αγριογούρουνων σε χωριό της Γορτυνίας, το πρωί του Σαββάτου.

Ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κυνηγίου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα Αρκαδίας, όταν τον πέρασε για αγριογούρουνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο κυνηγός από την Ηλεία άκουσε την κίνηση μέσα στη βλάστηση και, πιστεύοντας πως πρόκειται για αγριογούρουνο, πυροβόλησε με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον 57χρονο κυνηγό.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή και η Αστυνομία.

