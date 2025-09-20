Γλυφάδα: Γερανοφόρο έπεσε σε καφετέρια, διακοπή κυκλοφορίας (Photos)

Τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στη Γλυφάδα, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- ανατράπηκε γερανοφόρο και προσέκρουσε σε καφετέρια επί της οδού Φοίβης.

Από την ανατροπή του οχήματος δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης διακόπηκε προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.

