20.09.2025 12:21

Πάνος Ρούτσι: ««Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι’ αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

routsi_1909_1920-1080_new

Για έκτη ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι, πάτερας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, με αίτημα την εκταφή της σορού του παιδιού του, προκειμένου να γίνει έρευνα για ίχνη παράνομων ουσιών.

Ο κ. Ρούτσι μίλησε στην εκπομπή του Mega, «Χαμογέλα και Πάλι»:

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Είμαι έκτη μέρα εδώ, οι δυνάμεις μας μάς εγκαταλείπουν μαζί με τον Δημήτρη, αλλά συνεχίζουμε. Ο κόσμος που έρχεται εδώ μας δίνει δύναμη. Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από πολιτικής πλευράς. Δεν έχει έρθει κανείς από την κυβέρνηση παρά μόνο αυτός ο βουλευτής που είπα χθες. Πώς γίνεται εγώ 2,5 χρόνια να μην έχω δει ούτε φωτογραφία του παιδιού μου και να μου λέει “τι ζητάτε από την εκταφή του παιδιού σας ακριβώς;”. Του λέω «σοβαρά μιλάτε; Όλη η Ελλάδα έχει μάθει τι ζητάω και εσείς με ρωτάτε τι ζητάω;». και μου είπε ότι «ρωτάω γιατί έχω δει την φωτογραφία του παιδιού σας», είπε αρχικά.

«Και μου είπε κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις ήξερα 2,5 χρόνια τώρα. Τον ρώτησα από πού τα ξέρει αυτά. Καταρχάς δεν με ρώτησε αν θέλω να τις μάθω τις λεπτομέρειες αυτές για το παιδί μου. Μου έχουν πει ότι η υπόθεση είναι ανοιχτή αναφορικά με το αίτημα εκταφής», συνέχισε.

«Κάτι κρύβουν και ξέρουν πολύ καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου. Από την αρχή είχε φανεί το έργο της κυβέρνησης. Δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση για τίποτα», υπογράμμισε ο κ. Ρούτσι.

