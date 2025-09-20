search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 10:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 10:21

Πάτρα: Πώς οι μαθητές Γυμνασίου έστησαν καρτέρι στον συνομίληκό τους και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

20.09.2025 10:21
xylodarmos anilikoi 876- new

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό ανήλικης βίας, που καταγράφεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων και την επαναλειτουργία των σχολείων. Μαθητές Γυμνασίων συμπλέκονται με απίστευτη αγριότητα, συνήθως για…ψύλλου πήδημα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση που σόκαρε το πανελλήνιο, φαίνεται πως οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Ο 15χρονος μαθητής Γυμνασίου της Πάτρας αιμόφυρτος διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Καραμανδάνειο.

Τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το άγριο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας σημειώθηκε, προχθές το βράδυ, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου.

Πρωταγωνιστές ήταν τρεις ανήλικοι, δύο 15χρονοι Πατρινοί και ένας 16χρονος (αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας), οι οποίοι – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- όταν είδαν τον 16χρονο, τον προσέγγισαν και του επιτέθηκαν με απίστευτη βαναυσότητα.

Το θύμα υπέστη σοκ, ήταν ανήμπορο να αντιδράσει και υπέστη βαριές κακώσεις, σύμφωνα με όσα υποστήριξε το περιβάλλον του στις διωκτικές αρχές.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι έχουν θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων, παρενέβησαν άμεσα στο συμβάν, ταυτοποίησαν τους δράστες και τους συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους τρεις δράστες, φοιτούσε στο ίδιο Γυμνάσιο με το θύμα, το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον του- είχε πέσει θύμα bylling και στο παρελθόν. Οι άλλοι δύο ανήλικοι φοιτούσαν σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα και διερευνάται από την Ασφάλεια Πατρών εάν είχαν προηγούμενα με τον 15χρονο.

Οι τρεις ανήλικοι κρατούνται προκειμένου σήμερα να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Την ίδια ώρα, η Ασφάλεια προχώρησε στη σύλληψη ενός γονέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναζητούνται και οι γονείς των άλλων δύο ανήλικων που επέδειξαν την παραβατική συμπεριφορά.

πηγή: tempo24

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Παπανικολάου: Πώς ο Κωστας Παπανικολάου προστάτευσε τα παιδιά γυναίκας – θύματος τροχαίου

Basketball Champions League: Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 79-67 τη Ντέρμπι στη Βουλγαρία και πέρασε στα ημιτελικά – Επόμενο εμπόδιο η Μπούρσασπορ

Ξέσπασμα Καντονά σε συναυλία για την Παλαιστίνη – «Ήρθε η ώρα FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Τέμπη: «Βιώνουμε σενάριο αρχαίας τραγωδίας – Σίγουρα κάτι κρύβουν»

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε – Χάθηκαν στις φλόγες δύο επιχειρήσεις (Video)

karystianou_syntagma_main
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Επιθυμώ κάτι νέο και άφθαρτο στην πολιτική, δεν σκέφτομαι αυτή την ώρα κόμμα (Video)

xylodarmos anilikoi 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς οι μαθητές Γυμνασίου έστησαν καρτέρι στον συνομίληκό τους και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

xristidou
MEDIA

Σίσσυ Χρηστίδου: Γέμισε λουλούδια το πλατό στην πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» – Το ανανεωμένο πλατό και το νέο look (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 10:58
kaselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Τέμπη: «Βιώνουμε σενάριο αρχαίας τραγωδίας – Σίγουρα κάτι κρύβουν»

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε – Χάθηκαν στις φλόγες δύο επιχειρήσεις (Video)

karystianou_syntagma_main
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Επιθυμώ κάτι νέο και άφθαρτο στην πολιτική, δεν σκέφτομαι αυτή την ώρα κόμμα (Video)

1 / 3