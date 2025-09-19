Πάτρα: Άγριο ξύλο σε 16χρονο από παρέα ανηλίκων – Του έσπασαν τη μύτη και το σαγόνι, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Ένα ακόμη άγριο και σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18.09.25) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) συνεπλάκησαν με έναν 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν με βαναυσότητα. Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο ανήλικος να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.

Αρχικά διεκομίσθη στο Καραμανδάνειο, εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα.

