search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 21:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 21:02

Χαλκιδική: Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας μαχαίρωσε 25χρονη και τη λήστεψε

19.09.2025 21:02
peripoliko_elas_astynomia

Θύμα ληστείας έπεσε 25χρονη υπήκοος Ουκρανίας, η οποία διέμενε σε τουριστικό κατάλυμα στον δήμο Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο δράστης εισήλθε στο κατάλυμα όπου διέμενε η 25χρονη και με την απειλή, πιθανόν, μαχαιριού της απέσπασε χρήματα και κινητό τηλέφωνο. Η 25χρονη τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό από τις Αρχές, καθώς ο άνδρας που επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα εκτιμάται ότι είναι ο ίδιος που δραπέτευσε χθες από τις φυλακές Κασσάνδρας. Μάλιστα, η 25χρονη τον αναγνώρισε από φωτογραφία που της υπέδειξαν αστυνομικοί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος, υπήκοος Αλβανίας, δραπέτευσε περίπου στις 11 το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν κοντά στις φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έγκλειστος για υποθέσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών.

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικές επιδοτήσεις: Νέα προθεσμία από ΕΕ για να συμμορφωθεί η Ελλάδα

Σάκης Αρναούτογλου: Από την ευκαιρία στην αδιαφορία – Η κυβέρνηση πνίγει την Καινοτομία

Ηλιόπουλος: «Άνιωθο κάθαρμα» όποιος δε συγκινείται από το σπαρακτικό αίτημα Ρούτσι για εκταφή (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο – Στην ατζέντα και τα F-35

KOZANI-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στη μάντρα – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 53χρονος εργαζόμενος

siggrou ralistas mercedes – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπλοκή αστυνομικού εξετάζουν οι αρχές στο… ράλι με τη Mercedes στη Συγγρού με 291χλμ

mig-31-syria-top
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο σκηνικό έντασης στήνεται στη Βαλτική: Μπαράζ παραβιάσεων από ρωσικά αεροσκάφη καταγγέλλουν Εσθονία-Πολωνία – Αίτημα για ενεργοποίηση του άρθρου 4

adonis-drama-new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης από το Νοσοκομείο της Δράμας: «Μέσα στον Οκτώβριο το σχέδιο για την πρόσληψη Παθολόγων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 21:28
trump erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο – Στην ατζέντα και τα F-35

KOZANI-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στη μάντρα – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 53χρονος εργαζόμενος

siggrou ralistas mercedes – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπλοκή αστυνομικού εξετάζουν οι αρχές στο… ράλι με τη Mercedes στη Συγγρού με 291χλμ

1 / 3