Θύμα ληστείας έπεσε 25χρονη υπήκοος Ουκρανίας, η οποία διέμενε σε τουριστικό κατάλυμα στον δήμο Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο δράστης εισήλθε στο κατάλυμα όπου διέμενε η 25χρονη και με την απειλή, πιθανόν, μαχαιριού της απέσπασε χρήματα και κινητό τηλέφωνο. Η 25χρονη τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό από τις Αρχές, καθώς ο άνδρας που επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα εκτιμάται ότι είναι ο ίδιος που δραπέτευσε χθες από τις φυλακές Κασσάνδρας. Μάλιστα, η 25χρονη τον αναγνώρισε από φωτογραφία που της υπέδειξαν αστυνομικοί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος, υπήκοος Αλβανίας, δραπέτευσε περίπου στις 11 το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν κοντά στις φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έγκλειστος για υποθέσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών.

