19.09.2025 16:04

Ηλιόπουλος: «Άνιωθο κάθαρμα» όποιος δε συγκινείται από το σπαρακτικό αίτημα Ρούτσι για εκταφή (video)

19.09.2025 16:04
nasos-iliopoulos_1909_1920-1080_new

Στην απεργία πείνας του Ρούτσι αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής της Νέας ΑριστεράςΝάσος Ηλιόπουλος καλώντας για μία ακόμη φορά την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης να ακούσει το «σπαρακτικό» αίτημα των γονιών των θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των παιδιών τους.

Χρησιμοποίησε δε τον χαρακτηρισμό «άνιωθο κάθαρμα» για όποιον δε συγκινείται από το αίτημα για την απεργία πείνας.

«Ένα σπαρακτικό αίτημα από γονείς των Τεμπών, μια εξουσία απάνθρωπη και φοβισμένη.

Αυτή την στιγμή ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας. Το αίτημα του απλό και την ίδια στιγμή αδιανόητα βαρύ και σπαρακτικό: ζητάει την εκταφή του παιδιού του. Όπως πριν από αυτόν το ίδιο αίτημα είχε και ο Παύλος Ασλανίδης.

Δεν υπάρχουν λόγια για μία πολιτεία που αρνείται αυτό το αίτημα σε έναν γονιό.

Όποιος δεν συγκινείται από αυτό το αίτημα, από την απελπισία αλλά και την αξιοπρέπεια της απεργίας πείνας, είναι ένα άνιωθο κάθαρμα.

Ο Φλωρίδης επέλεξε να μην απαντήσει σε τίποτα. Όπως φαντάζεστε ούτε από τον χαρακτηρισμό “άνιωθο κάθαρμα” ένιωσε κάτι.

Έχουμε στερέψει και από λέξεις πια».

