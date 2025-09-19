search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 15:52
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

19.09.2025 15:03

Πάνο Ρούτσι: Τον πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών επισκέφθηκαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη που συνεχίζει την απεργία πείνας ως ύστατο μέσο του αγώνα που δίνει για την εκταφή της σορού του παιδιού του, επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ.

Η Μιλένα Αποστολάκη μαζί με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Δημήτρη Μάντζο και τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημήτρη Μπιάγκη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής κατέβηκαν στην πλατεία Συντάγματος για να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. 

«Πήγαμε ως πολίτες και ως γονείς», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Στη σύντομη συνομιλία που είχαν με τον κ. Ρούτσι τον διαβεβαίωσαν ότι με τον δημόσιο λόγο τους θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν το ζήτημα και να πιέζουν θεσμικά

Ο ίδιος, αρκετά φορτισμένος, τους ευχαρίστησε και εξέφρασε την ελπίδα όλα τα κόμματα να στηρίξουν το αίτημά του. «Θα το πάω μέχρι τέλους», τους είπε.

