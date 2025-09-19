search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 15:51
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.09.2025 14:16

Κ.Ο. της ΝΔ: Κόντρα Μητσοτάκη – Βλάχου για την διαδικασία εκλογής γραμματέα

vlahos_new

Ένταση μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του βουλευτή Γιώργου Βλάχου επικράτησε μετά το τέλος της ομιλίας του πρώτου και την έναρξη της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους βουλευτές η εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου να γίνει δι’ ανατάσεως της χειρός. Τότε, ο Γ. Βλάχος φέρεται να ζήτησε η διαδικασία να γίνει με βάση τον κανονισμό και να στηθεί κάλπη.

Ο πρωθυπουργός φάνηκε να ενοχλείται και ρώτησε τον βουλευτή αν θα ήθελε να είναι κι αυτός υποψήφιος. Ωστόσο, ο Γ. Βλάχος επέμεινε να τηρηθεί ο κανονισμός και όταν ο Κ. Μητσοτάκης του είπε ότι «αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας», ο βουλετής ανταπάντησε ότι «ζητάω να μπει κάλπη για να μην επαναληφθούν όσα έγιναν στην μυστική ψηφοφορία του καλοκαιριού», κάνοντας ευθεία αναφορά στη διαδικασία ψήφισης της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιστολικές ψήφους.

Τελικά, λένε οι πληροφορίες, η εκλογή του Μ. Χαρακόπουλου έγινε δι’ ανατάσεως, ενώ ο ίδιος ο βουλευτής Λάρισας φάνηκε απογοητευμένος από την ένταση, λέγοντας ότι «περίμενα να υπάρξει ομοφωνία».

Πάντως, στελέχη της ΝΔ έλεγαν ότι ο Γ. Βλάχος δεν είχε υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Γραμματέα της Κ. Ο. της ΝΔ., ούτε είχε θέσει ζήτημα επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας. Είχε το δικαίωμα να λάβει το λόγο και όπως δήλωσε δεν επιθυμούσε ο ίδιος να είναι υποψήφιος. Ως εκ τούτου η εκλογή του Μ. Χαρακόπουλου επικυρώθηκε πανηγυρικά δια εγέρσεως από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ενώ τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες.

