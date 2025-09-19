Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία, Αλέκος Ακριβάκης.

Γεννημένος στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία. Από νεαρή ηλικία υπήρξε θερμός υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ το 1965, μόλις 21 ετών, εξέδωσε την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας.

Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το Κίνημα για συνολικά 22 χρόνια (1981–1985 και 1989–2007), αφήνοντας έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή του.

Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (1995–1996) και υπουργός Επικρατείας (2003–2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

ΠΑΣΟΚ: Υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον

Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον Αλέκο Ακριβάκη, «που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα “Ανένδοτος Βοιωτίας” ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο εκλιπών, στην οικογένεια του οποίου εκφράζει τα συλλυπητήρια του, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κόμματος και «επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις».

