search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 11:27

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

19.09.2025 11:27
ALEKOS-AKRIVAKIS

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία, Αλέκος Ακριβάκης.

Γεννημένος στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία. Από νεαρή ηλικία υπήρξε θερμός υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ το 1965, μόλις 21 ετών, εξέδωσε την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας.

Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το Κίνημα για συνολικά 22 χρόνια (1981–1985 και 1989–2007), αφήνοντας έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή του.

Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (1995–1996) και υπουργός Επικρατείας (2003–2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

ΠΑΣΟΚ: Υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον

Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον Αλέκο Ακριβάκη, «που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα “Ανένδοτος Βοιωτίας” ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο εκλιπών, στην οικογένεια του οποίου εκφράζει τα συλλυπητήρια του, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κόμματος και «επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις».

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε 47χρονο στη Θεσσαλονίκη: Είχε 14 σκυλιά, δεμένα με αλυσίδα στην αποθήκη του

Χανιά: Νέα επεισόδια στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά – Δύο τραυματίες

Αρτέμιδα: Εγκατέλειψαν μαχαιρωμένο άνδρα σε φαρμακείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

tsouvelas_ndp_1909
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

cruise-control
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:50
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

1 / 3