Χανιά: Νέα επεισόδια στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά – Δύο τραυματίες

Νέα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο Σουδανοί.

Οι δύο μετανάστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Ο ένας νοσηλεύεται με αιμάτωμα, ενώ ο δεύτερος φέρει επίσης σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε καβγά με ομάδα Αιγυπτίων, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 30 αστυνομικοί, με μια διμοιρία να παρεμβαίνει για την εκτόνωση της έντασης.

Διαβάστε επίσης:

Αρτέμιδα: Εγκατέλειψαν μαχαιρωμένο άνδρα σε φαρμακείο

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Πώς έχασε τη ζωή της η 64χρονη (Video)

Συναγερμός για την εξαφάνιση 57χρονης στον Πύργο