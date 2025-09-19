search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.09.2025 08:30

Συναγερμός για την εξαφάνιση 57χρονης στον Πύργο

19.09.2025 08:30
Συναγερμός στην Ηλεία για την εξαφάνιση μιας 57χρονης από τον Πύργο. που τα ίχνη της χάθηκαν στις 16/08/2025.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 18/09/25, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Διονυσίας Γκότση, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Διονυσία Γκότση έχει ύψος 1,70 μ., είναι 55 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο σορτσάκι, λευκή μπλούζα και μαύρα πάνινα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Εγκατέλειψαν μαχαιρωμένο άνδρα σε φαρμακείο

ΕΛΛΑΔΑ

Μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια: Πότε ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πριν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη οι πληρωμές – Πότε πάνε οι δικαιούχοι στα ΑΤΜ (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Πώς έχασε τη ζωή της η 64χρονη (Video)

BUSINESS

Άνοδο 29% σε κύκλο εργασιών και 49% στα EBITDA κατέγραψε η Profile στο Α’ εξάμηνο 2025

ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

