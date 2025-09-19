search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.09.2025 07:24

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 το πρωί από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

19.09.2025 07:24
Σταδιακή άρση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής - Media

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας, εξέδωσε το λιμενικό λόγω των ισχωρών ανέμων.

Το απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει τουλάχιστον έως τις 10 το πρωί, οπότε και θα υπάρξει επανεξέταση των μετεωρολογικών δεδομένων.

Από το απαγορευτικό εξαιρούνται τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Μαρμάρι.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

