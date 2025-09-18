search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 00:14
ΕΛΛΑΔΑ

18.09.2025 23:28

Τραγωδία στην Αθηνών Λαμίας: Ένας νεκρός από σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα – Δύο τραυματίες (Photos)

18.09.2025 23:28
lamia troxaio – new

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, στο 220ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Αυτοκίνητο, που κινούνταν με κατεύθυνση από Λαμία προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με προπορευόμενη νταλίκα και μετά την σύγκρουση εξετράπη της πορείας του. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον οδηγό του Ι.Χ., που ανασύρθηκε νεκρός από άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Στο ίδιο όχημα επέβαιναν και δύο γυναίκες, που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά στο ρεύμα προς την Αθήνα.

adonis georgiadis 887- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν είναι γενοκτονία στη Γάζα – Αν δω τον Νετανιάχου δεν θα τον συλλάβω»

mckonaxi 99- new
LIFESTYLE

«Λαρτζ» ο Μάθιου ΜακΚόναχι: Απέρριψε πρόταση 14,5 εκατ. δολαρίων για ρομαντική κομεντί για να κάνει δραματικούς ρόλους

symvoylio asfaleias oie – new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βέτο των ΗΠΑ σε σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

trump marine one
ΚΟΣΜΟΣ

Βλάβη στο Marine One που μετέφερε τον Τραμπ και τη Μελάνια στο Λονδίνο – Αναγκαστική προσγείωση και αλλαγή ελικοπτέρου

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

