18.09.2025 21:34

Χίος: Στη φυλακή οι 2 Τούρκοι που συνελήφθησαν με 12.500 κινητά τηλέφωνα

18.09.2025 21:34
kinita-new

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Πέμπτη οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα στη Χίο.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη Χίο, και οι δύο Τούρκοι θα οδηγηθούν τελικά στη φυλακή, μία εβδομάδα μετά τη σύλληψή τους για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, παρά το ότι ο 62χρονος φέρεται να «πήρε» την υπόθεση πάνω του και πως, τόσo τα 4.000 κινητά που βρέθηκαν στο ιστιοφόρο του, αλλά και τα άλλα 8.500 στο βαν, τα είχε ο ίδιος προμηθευτεί για να τα μεταφέρει στην Τουρκία, αποφασίστηκε η προφυλάκιση και του 72χρονου.

Αναμένεται δε να ζητηθεί επανατιμολόγηση των κινητών τηλεφώνων που αρχικά η αξία τους υπολογίστηκε σε 695.000 ευρώ και οι δασμοί που θα έχανε το ελληνικό δημόσιο σε 166.500 ευρώ. Ποσό που υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, οπότε και κάνει την πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.

