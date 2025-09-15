search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 19:19
ΕΛΛΑΔΑ

15.09.2025 17:17

Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι για λαθρεμπόριο 12.500 κινητών τηλεφώνων

15.09.2025 17:17
Στη σύλληψη δύο Τούρκων, ηλικίας 62 και 72 ετών στη Χίο για παράβαση των διατάξεων του νόμου περί λαθρεμπορίου (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) προχώρησαν στελέχη της  Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (E.Y.Π.).

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος, σημαίας Τουρκίας, με επιβαίνοντες τους ανωτέρω, πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Χίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένα κόκκινο van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.500 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών.

Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά–φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς – αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία.

Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε 695.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, το Ι/Φ σκάφος, το όχημα τύπου van, ένα τάμπλετ και τα χρηματικά ποσά των 1.855 ευρώ και 2.370 λιρών Τουρκίας.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

