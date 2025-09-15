Πάτρα – φωτιά: Την αποφυλάκιση των δύο νέων προτείνει η εισαγγελέας – Αναμένεται η απόφαση του ανακριτή

Αίσιο τέλος φαίνεται ότι έχει η καφκική περιπέτεια των δύο νεαρών που – παρότι σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες – συμμετείχαν εθελοντικά στη μάχη κατά της φωτιάς που είχε ξεσπάσει στο Γηροκομείο στην Πάτρα, εντούτοις βρέθηκαν κατηγορούμενοι για εμπρησμό και προφυλακισμένοι για ένα μήνα.

Σύμφωνα με το tempo24, θετική είναι η εισήγηση που κάνει προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Η πρόταση διαβιβάζεται στον ανακριτή ο οποίος μέχρι και αύριο αναμένεται να αποφασίσει. Οι δικηγόροι των δύο νεαρών δεν έκαναν προσφυγή κατά της απόφασης για προφυλάκιση, γιατί αυτό θα απαιτούσε σύγκλιση του τριμελούς δικαστικού συμβουλίου.

Έτσι, προτίμησαν όπως προβλέπεται από το νόμο, την συμπληρωματική κατάθεση στοιχείων στην ήδη υπάρχουσα δικογραφία. Έτσι η εισαγγελέας προτείνει την αποφυλάκιση τους και αν όλα πάνε καλά, οι δύο νεαροί σύντομα θα βρίσκονται στα σπίτια τους, μετά την απερίγραπτη περιπέτεια που έζησαν.

