Λοχίας της Ταξιαρχίας Γκολάνι που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου ο ισραηλινός που συνελήφθη στο Σύνταγμα

Ενας εκ των Ισραηλινών που συνελήφθη για το επεισόδιο στο Σύνταγμα με δύο Παλαιστίνιους, φέρεται να είναι λοχίας της Ταξιαρχίας Γκολάνι στο Ισραήλ.

Το Hind Rajab Foundation αναγνώρισε το πρόσωπό του και αναφέρει πως πρόκειται για τον Νταβίντ Χαντάρ, 29χρονο λοχία της Ταξαρχίας η οποία θεωρείται εμπλεκόμενη στα «εγκλήματα πολέμου» για τα οποία κατηγορείται η κυβέρνηση για όσα διαπράττει στη Γάζα.

Η ανακοίνωση του “The Hind Rajab Foundation”

«14/9/2025

Το Ίδρυμα Hind Rajab έχει ταυτοποιήσει τον Ισραηλινό που επιτέθηκε σε Παλαιστίνιους διαδηλωτές στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα ως τον David Hadar.

Η έρευνά μας έχει δείξει επίσης ότι είναι Λοχίας στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), στην Ταξιαρχία Γκολάνι, μια μονάδα που έχει επανειλημμένα εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Το περιστατικό, που έλαβε χώρα στις 13 Σεπτεμβρίου 2025 μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς και οδήγησε στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

Ο Hadar βρίσκεται τώρα υπό κράτηση, και το Ίδρυμα Hind Rajab αποστέλλει σήμερα επίσημη επιστολή στις ελληνικές αρχές, ζητώντας ενδελεχή έρευνα για τον ρόλο του τόσο στην επίθεση της Αθήνας όσο και σε πιθανά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από την Ταξιαρχία Golani.

Στην επιστολή του, το Ίδρυμα Hind Rajab τονίζει ότι ο Hadar, 29 ετών, είναι Λοχίας στην Ταξιαρχία Golani, μια μονάδα πεζικού των IDF που έχει επανειλημμένα εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Δεδομένου του ρόλου και του βαθμού του, είναι πολύ πιθανό να υπηρέτησε στη Γάζα ως μέρος των επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας.

Η Ταξιαρχία Golani, έχει εμπλακεί σε πολυάριθμες θηριωδίες, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης που μεταδόθηκε ζωντανά στο Νοσοκομείο Nasser τον Αύγουστο του 2025, που σκότωσε 22 Παλαιστινίους – ανάμεσά τους ένα παιδί και πέντε δημοσιογράφους – καθώς και της δολοφονίας 15 Παλαιστινίων διασωστών και εργαζομένων διάσωσης τον Μάρτιο του 2025.

Το Ίδρυμα Hind Rajab έχει ήδη καταθέσει τρεις νομικές μηνύσεις για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από αυτήν την Ταξιαρχία ενώπιον διεθνών και εθνικών δικαστηρίων.

Με την υποβολή της επιστολής του, το Ίδρυμα υπενθυμίζει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης να ερευνήσει και, όπου αρμόζει, να ασκήσει δίωξη σε άτομα που είναι ύποπτα για εγκλήματα πολέμου και βρίσκονται στο έδαφός της.

«Καλούμε τις ελληνικές αρχές να τηρήσουν τις νομικές τους υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου ανοίγοντας έρευνα για την πιθανή εμπλοκή του David Hadar σε εγκλήματα πολέμου», λέει ο Dyab Abou Jahjah, Πρόεδρος του Ιδρύματος Hind Rajab.

«Το περιστατικό στην Αθήνα δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο βίας — αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο μοτίβο σύμφωνα με το οποίο άτομα που έχουν συμμετάσχει σε θηριωδίες στην Παλαιστίνη επιδεικνύουν την ίδια επιθετική συμπεριφορά και στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

Τον Μάρτιο του 2024, οπαδοί της Maccabi Tel Aviv επιτέθηκαν σε άνδρα που κρατούσε παλαιστινιακή σημαία στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Τον Νοέμβριο του 2024, στο Άμστερνταμ, οπαδοί της Maccabi Tel Aviv καταγράφηκαν να κατεβάζουν παλαιστινιακές σημαίες, φωνάζοντας «θάνατος στους Άραβες» και επιτιθέμενοι σε Παλαιστίνιους και Άραβες στην πόλη, πριν ξεσπάσουν ευρύτερες συγκρούσεις.

Αυτά τα περιστατικά δείχνουν ότι άτομα συνδεδεμένα με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα μεταφέρουν την ίδια επιθετική συμπεριφορά στο εξωτερικό, μετατρέποντας τους δημόσιους χώρους της Ευρώπης σε προεκτάσεις αυτής της βίας. Είναι επομένως απαραίτητο οι ελληνικές αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση στην περίπτωση του David Hadar και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους να ερευνήσουν και να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται σε εγκλήματα πολέμου.

ΔΡΑΣΤΕΣ: Ένας δράστης εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι άτομο που εμπλέκεται άμεσα, διατάζει ή διευκολύνει πράξεις που συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

The Hind Rajab Foundation is Calling on Greek Authorities to Investigate Israeli Soldier Involved in Athens Altercation – THE HIND RAJAB FOUNDATION”»

