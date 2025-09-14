search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 16:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 14:50

Η στιγμή της συμπλοκής των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων μπροστά από τη Βουλή (Video)

14.09.2025 14:50
vouli_ktirio_new_123

To βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες Σάββατο (13/9/2025) μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όταν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πιάστηκαν στα χέρια, κατέγραψε κάμερα περιαστικού.

Στο παρακάτω βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, φαίνονται δύο Ισραηλινοί – μια γυναίκα 30 ετών και ένας άνδρας 29 ετών – και τρεις Παλαιστίνιοι άνδρες ηλικίας 25-27 ετών, να εμπλέκονται σε άγρια συμπλοκή με ιδιαίτερη βιαιότητα.

Ένας Ισραηλινός φαίνεται να έχει πέσει στο έδαφος, ενώ οι Παλαιστίνιοι τον κλωτσούν και τον χτυπούν με ένα κοντάρι. Η κοπέλα προσπαθεί να τον απομακρύνει από την κατάσταση.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Διαβάστε επίσης:

Νέες ροές μεταναστών στην Κρήτη: Μετά τη Γαύδο 71 ακόμη μετανάστες στη Χώρα Σφακίων

Μαχαίρωμα οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – Προηγήθηκε άγριος διαπληκτισμός

Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
charlie_kirk_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πογκρόμ απολύσεων σε όποιον ασκεί κριτική στους ακροδεξιούς – «Αηδιαστικοί και απαράδεκτοι»

jefferson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Λήξη συναγερμού – Αποκαταστάθηκε η κυλοφορία των οχημάτων

sikwti
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια: Επαναστατική θεραπεία για τη λιπώδη νόσο του ήπατος

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για εξαγγελίες Ανδρουλάκη: Ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 16:37
charlie_kirk_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πογκρόμ απολύσεων σε όποιον ασκεί κριτική στους ακροδεξιούς – «Αηδιαστικοί και απαράδεκτοι»

jefferson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Λήξη συναγερμού – Αποκαταστάθηκε η κυλοφορία των οχημάτων

1 / 3