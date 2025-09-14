Μαχαίρωμα οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – Προηγήθηκε άγριος διαπληκτισμός

Ένας Τούρκος οδηγός νταλίκας βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από γνωστό ξενοδοχείο, αποτέλεσμα μιας σφοδρής αντιπαράθεσης που είχε με υπάλληλο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο διαπληκτισμός που προηγήθηκε κλιμακώθηκε σε βίαιο περιστατικό, με τον οδηγό να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ο τραυματίας παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ διεξάγονται εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

