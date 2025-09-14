search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

14.09.2025 12:56

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο: Πέταξε σφυρί στην πρώην σύζυγό του

14.09.2025 12:56
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα το πρωί της Κυριακής (14/9) στο Βόλο, μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον πρώην σύζυγό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του δράστη, τον οποίο είχε επισκεφθεί η γυναίκα στη Νέα Δημητριάδα Βόλου. Στο παρελθόν το πρώην ζευγάρι είχε εντάσεις, με τον δράστη να κατηγορεί το θύμα πως τον απατούσε

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, που επικαλείται η ΕΡΤ, κατά την επίσκεψη της γυναίκας, το πρώην ζευγάρι άρχισε να λογομαχεί. Στη συνέχεια, ο δράστης βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί και το εκσφενδόνισε σε βάρος της, χωρίς να την πετύχει. Αμέσως μετά την πλησίασε και τη χτύπησε με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Τον δράστη ακινητοποίησαν γείτονες, με τις Αρχές να του περνούν χειροπέδες και με τη γυναίκα να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης με επικίνδυνο μέσο.

