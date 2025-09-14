Ομόνοια: Παρέμβαση με συνθήματα και μπογιές σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων

Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης με γκραφίτι έγραψαν άγνωστοι, σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων, το βράδυ του Σαββάτου στην Ομόνοια.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 23:00, ομάδα αγνώστων πλησίασε το κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου και προχώρησε στη ρίψη μπογιάς στην κεντρική είσοδο, ενώ ακολούθως έγραψε συνθήματα στους τοίχους κατά της γενοκτονίας στην Γάζα.

Μεταξύ αυτών διακρίνονταν φράσεις όπως «Free Gaza» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσουν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες κατέγραψαν τις φθορές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων που καταγράφονται τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα με αφορμή την κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή.

Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

