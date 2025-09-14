search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 11:39
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 09:52

«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη

14.09.2025 09:52
atromitos_palaistini_main

Την αλληλεγγύη του στον λαό της Παλαιστίνης έδειξε ο Ατρόμητος, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Άρη για τη Super League, στέλνοντας μήνυμα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.

«Ο πιο δύσκολος αγώνας και η μεγαλύτερη αναμέτρηση σε καιρούς σκοτεινούς, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας. Σταματήστε να σκοτώνεται παιδιά. Σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες. Σταματήστε τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού», ακούστηκε -μεταξύ άλλων- από τα μεγάφωνα του γηπέδου στο Περιστέρι, ενώ οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου κρατούσαν το σχετικό πανό.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική μπάσκετ: Στη μάχη για το χάλκινο με την απρόβλεπτη Φινλανδία – Η τελευταία ευκαιρία μίας γενιάς, πού θα κριθεί το ματς

Davis Cup: Εύκολα ο Τσιτσιπάς τον Γουίλντ, 1-1 το Ελλάδα- Βραζιλία και όλα θα κριθούν την Κυριακή

Super League: Μεγάλο διπλό του Άρη στο ντεμπούτο Χιμένεθ (1-2 τον Ατρόμητο), έκανε σεφτέ ο Βόλος (1-2 τον Παναιτωλικό)


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katerina_kainourgiou3005
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

androulakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΑΣΟΚική μάζωξη για μετά – ΔΕΘ ποτό

doukas_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εντός γραμμής ο Δούκας

manesis
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πρεμιέρα με το …δεξί για Μάνεση – Δύσκολη αρχή για Weekend Live

PERIPOLIKO EKAB
ΚΟΣΜΟΣ

Ρέθυμνο: 61χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο μεζεδοπωλείο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

gamos-ntina-gios-antypa
LIFESTYLE

Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 11:37
katerina_kainourgiou3005
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

androulakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΑΣΟΚική μάζωξη για μετά – ΔΕΘ ποτό

doukas_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εντός γραμμής ο Δούκας

1 / 3