«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη

Την αλληλεγγύη του στον λαό της Παλαιστίνης έδειξε ο Ατρόμητος, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Άρη για τη Super League, στέλνοντας μήνυμα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.
«Ο πιο δύσκολος αγώνας και η μεγαλύτερη αναμέτρηση σε καιρούς σκοτεινούς, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας. Σταματήστε να σκοτώνεται παιδιά. Σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες. Σταματήστε τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού», ακούστηκε -μεταξύ άλλων- από τα μεγάφωνα του γηπέδου στο Περιστέρι, ενώ οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου κρατούσαν το σχετικό πανό.
