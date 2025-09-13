search
13.09.2025 22:05

Super League: Μεγάλο διπλό του Άρη στο ντεμπούτο Χιμένεθ (1-2 τον Ατρόμητο), έκανε σεφτέ ο Βόλος (1-2 τον Παναιτωλικό)

13.09.2025 22:05
aris-panigiriko

Με νίκη μέσα στην έδρα του Ατρομήτου, συνδύασε την επιστροφή του στην Super League ο Μανόλο Χιμένεθ.

Ο νέος τεχνικός του Άρη είδε τους παίκτες του να παίρνουν σημαντικό τρίποντο με 2-1, χάρη στα γκολ των Ροντρίγκες (32’) και Μορόν (56’). 

Ο Ατρόμητος είχε προηγηθεί στο 18’ με τον Τζοβάρα, ωστόσο δέχτηκε την ανατροπή.

Στο άλλο βραδινό παιχνίδι, ο Βόλος μετά από δύο ήττες πέτυχε τη πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Παναιτωλικού με σκορ 2-1, πετυχαίνοντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο παιχνίδι. Στο 11’ ο Τζόκα και στο 17’ ο Χάμουλιτς έκαναν το 0-2, με τον Παναιτωλικό να μειώνει με τον Μίχαλακ στο 30’, αλλά για το υπόλοιπο του αγώνα παρά τη πίεσή του, έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 

  • Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0
  • Ατρόμητος – Άρης 1-2
  • Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 

  • 18:00 Αστέρας ΑΚΤΩΡ- Λάρισα
  • 18:00 Κηφισιά – Παναθηναϊκός
  • 20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ
  • 21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολυμπιακός 9
  2. ΑΕΚ 6
  3. ΠΑΟΚ 6
  4. Αρης 6
  5. Λεβαδειακος 4
  6. Ατρόμητος 3
  7. Παναιτωλικός 3
  8. ΟΦΗ 3
  9. Βολος 3
  10. Κηφισιά 1
  11. Λάρισα 1
  12. Παναθηναϊκός 1
  13. Πανσερραϊκός 0

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ δεν έπαιξαν την 1η αγωνιστική

