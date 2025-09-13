search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 17:51
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

13.09.2025 17:21

Απίθανος Καραλής: Προκρίθηκε άνετα στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος και ζήτησε …ξεμάτιασμα (Videos)

13.09.2025 17:21
karalis

Σε ακόμη έναν τελικό κορυφαίας διοργάνωσης θα λάβει μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο κορυφαίος Ελληνας επικοντιστής όλων των εποχών κι ένας από τους καλύτερους στα χρονικά του αγωνίσματος, προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που φιλοξενείται στο Τόκιο.

Ο Καραλής, ο οποίος είναι ο μοναδικός αθλητής που μπορεί να «βάλει δύσκολα» στον ασυναγώνιστο, Αρμάντ Ντουπλάντις, υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, αλλά και τα 5.75 μέτρα, όπως και ο Σουηδός, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Τόσο ο Ελληνας πρωταθλητής, όσο και ο «Μόντο» άφησαν τα 5.70 μέτρα, προκειμένου να μην… ταλαιπωρηθούν εν΄όψει της αναμενόμενης «μάχης» του τελικού, ενώ ο Αμερικανός, Σαμ Κέντρικς, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος για να συμπληρώσει το βάθρο των μεταλλιούχων, προκρίθηκε στον τελικό, καθώς υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα 5.40μ, τα 5.55μ, τα 5.70μ και τα 5.75 μέτρα.

Στον προκριματικό, συμμετείχε και ο Γιάννης Ρίζος, ο οποίος πέρασε με την 2η προσπάθεια τα 5.40μ, αλλά είχε τρία αποτυχημένα άλματα στα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, με αποτέλεσμα ν’ αποκλεισθεί από τον τελικό.

«Ρίξτε μου κανα ξεμάτιασμα»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Μανόλο» στις δηλώσεις του είπε πως θα χρειαστεί ξεμάτιασμα για να κάνει κάτι μεγάλο στον μεγάλο τελικό!

«Είναι καλό που ό,τι προγραμματίζω βγαίνει, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, είχε μεγάλη αναμονή, στην αρχή έβρεχε. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά και ελπίζω τη Δευτέρα να γίνει ένας καλός αγώνας. Πλέον έχω φτάσει 25 χρονών, είμαι ένας αθλητής που ξέρει να διαβάζει τους αγώνες, έχω καταφέρει να περνάω τα 6 μέτρα σε κάθε διοργάνωση. Αν το σώμα μου το νιώθω καλά, αν οι συνθήκες είναι καλά, αν νιώσω καλά τον εαυτό μου, μπορώ να κάνω ένα μεγάλο ρεκόρ, κάτι πολύ μεγάλο. Το πιστεύει η ομάδα μου, το πιστεύω κι εγώ», ανέφερε.

«Αν κάνουμε ένα καλό αγώνα τακτικής και πιέσουμε λίγο ποτέ δεν ξέρεις. Αν δώσω ό,τι έχω θα σημαίνει ότι έχω πετύχει τους στόχος μας. Θέλω να τελειώσει ο αγώνας και να μην έχω τίποτα μέσα μου. Είμαι πολύ συγκεντρωμένος δεν θέλω να λέω πολλά, θέλω να δείξω τη Δευτέρα τι μπορώ να κάνω και αν μου ρίξετε κι ένα ξεμάτιασμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο», πρόσθεσε.

