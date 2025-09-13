search
13.09.2025 11:31

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Με τον χειρότερο πιθανό έκλεισε η Παρασκευή για την «επίσημη αγαπημένη». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε βαριά ήττα από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και έμεινε εκτός τελικού του Eurobasket.

Μαζί με την ήττα, η Ελλάδα κατόρθωσε ωστόσο να κλειδώσει για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια την είσοδό της στη ζώνη των μεταλλίων και θα χρειαστεί να το κάνει στην αναμέτρηση με τη Φινλανδία, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Αφού το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, οι διεθνείς μας πέρασαν από τη μεικτή ζώνη, δίχως να παραχωρήσουν δηλώσεις, αποκαρδιωμένοι από το αποτέλεσμα αυτό. Σύμφωνα με το athletiko.gr, εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον αποκλεισμό.

Ο «Greek Freak» πέρασε με το κεφάλι σκυμμένο από τη μεικτή ζώνη, αλλά δεν αποσύρθηκε αμέσως στον χώρο των αποδυτηρίων. Πήγε σε έναν χώρο, δίπλα από την είσοδο και έκανε διατάσεις για μια άτυπη αποθεραπεία. Μετά συνέχισε, κάνοντας βάρη, ουσιαστικά πραγματοποιώντας μια… προπόνηση.

Μια επιλογή του, που δείχνει τι «κράμα» παίκτη είναι πραγματικά. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί πως βρίσκεται στην κορυφή του πλανήτη.

