«Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;»: Αντιδράσεις από τις αναρτήσεις Σενγκούν με τον Κεμάλ μετά την πρόκριση κόντρα στην Ελλάδα

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τουρκίας στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο μεγάλος αστέρας της Εθνικης Τουρκίας και άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της τουρκικής εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Στη συνέχεια ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα, γράφοντας: «σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;», φράση που εκλήφθηκε από πολλούς – εντελώς λανθασμένα όμως – ως αναφορά στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Στην πραγματικότητα ο σταρ του NBA αναφερόταν σε ένα ερωτικό τραγούδι, που είναι αγαπημένο στη χώρα του και ουσιαστικά εκφράζει τη διάθεση φυγής και απόλαυσης μετά από μία δύσκολη δοκιμασία.

«Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ»

Ο 23χρονος All-Star των Ρόκετς μίλησε μετά το ματς με την Ελλάδα για την πρόκριση στον τελικό, τον Αταμάν, τον Αντετοκούνμπο και την εμφάνιση Έρτσαν Οσμάνι.

«Το πλάνο ήταν να βγούμε και να παλέψουμε. Έχουμε πολύ ταλέντο, όλοι μπορούμε να σκοράρουμε, να παίξουμε άμυνα. Παίζουμε με καρδιά, αγαπάμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε ο ένας για τον άλλον. Έχουμε και σπουδαίο προπονητή (σ.σ. Εργκίν Αταμάν). Μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Βγήκαμε και παλέψαμε», ανέφερε.

«Μας είπε πριν από το παιχνίδι πως είμαστε η καλύτερη ομάδα και πως το ξέρει γιατί είναι προπονητής για 30 χρόνια κι ισχύει όταν λέει κάτι. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση κι εμείς βγήκαμε να παίξουμε έτσι», πρόσθεσε.

«Δεν χρειάζεται να είναι κάθε φορά η βραδιά μου, ήταν των συμπαικτών μου απόψε. Εγώ συνέχισα να παίζω επιθετικά, ξέρω πως θα έρθει σε εμένα η μπάλα. Μπορώ να κάνω τα πάντα στο παρκέ. Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην άμυνα και να σκοράρω στην επίθεση. Νομίζω πως έκανα τη δουλειά μου απόψε. Είμαι χαρούμενος», σχολίασε επί προσωπικού.

«Εμείς κάναμε την Ελλάδα να παίξει άσχημα. Έχουν σπουδαία ομάδα, παίζουν καλά, αλλά βγήκαμε και παλέψαμε, παίξαμε πιο επιθετικά, πιο σκληρά από αυτούς, βάλαμε και τα σουτ. Ήμασταν καλύτεροι», συνέχισε.

«Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα».

«Έταξα στον Οσμάνι ένα Rolex αν έπαιζε καλά, θα του πάρω το καλύτερο», κατέληξε από τη μικτή ζώνη.

