Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης – «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

Στα αίτια του αποκλεισμού της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Τουρκία, που πήρε το εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025, αναφέρθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης τονίζοντας ότι το μυαλό της ομάδας βρίσκεται πλέον στον μικρό τελικό.

«Δεν ήμασταν έτοιμοι ενεργειακά, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη και δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας», δήλωσε ο Σπανούλης, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες της ομάδας του. «Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας για το μετάλλιο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Ο Έλληνας τεχνικός έστειλε μήνυμα στους παίκτες του ότι η προσπάθεια δεν έχει τελειώσει και ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν για τον αγώνα της Κυριακής. «Θα δούμε τη Φινλανδία, θα την αναλύσουμε και θα είμαστε έτοιμοι», τόνισε, δείχνοντας ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να γυρίσει σελίδα.

Αταμάν: Αν παίξουμε έτσι στον τελικό θα το πάρουμε

Από την πλευρά του ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας σε άμυνα και επίθεση, ενώ επεσήμανε πως με ανάλογη εμφάνιση στον τελικό, πιστεύει στο χρυσό μετάλλιο.

«Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που έβλεπαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Παίξαμε καλή άμυνα, σταματήσαμε τον Γιάννη και άλλους παίκτες-κλειδιά, όπως τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο. Στην επίθεση παίξαμε τέλεια, πήραμε μία σπουδαία νίκη κόντρα σε μία απίστευτη ομάδα.

Ξέραμε ότι ο Γιάννης θα προστατεύσει τη ρακέτα, είχα πει στον Οσμάνι να πάρει τα ελεύθερα σουτ που θα βρει και βρήκε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, αν παίξουμε έτσι θα κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον πρώτο τίτλο της Τουρκίας σε Ευρωμπάσκετ», είπε χαρακτηριστικά.

