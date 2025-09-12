search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 00:22
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

12.09.2025 23:31

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης – «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

12.09.2025 23:31
Στα αίτια του αποκλεισμού της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Τουρκία, που πήρε το εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025, αναφέρθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης τονίζοντας ότι το μυαλό της ομάδας βρίσκεται πλέον στον μικρό τελικό.

«Δεν ήμασταν έτοιμοι ενεργειακά, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη και δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας», δήλωσε ο Σπανούλης, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες της ομάδας του. «Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας για το μετάλλιο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Ο Έλληνας τεχνικός έστειλε μήνυμα στους παίκτες του ότι η προσπάθεια δεν έχει τελειώσει και ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν για τον αγώνα της Κυριακής. «Θα δούμε τη Φινλανδία, θα την αναλύσουμε και θα είμαστε έτοιμοι», τόνισε, δείχνοντας ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να γυρίσει σελίδα.

Αταμάν: Αν παίξουμε έτσι στον τελικό θα το πάρουμε

Από την πλευρά του ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας σε άμυνα και επίθεση, ενώ επεσήμανε πως με ανάλογη εμφάνιση στον τελικό, πιστεύει στο χρυσό μετάλλιο.

«Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που έβλεπαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Παίξαμε καλή άμυνα, σταματήσαμε τον Γιάννη και άλλους παίκτες-κλειδιά, όπως τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο. Στην επίθεση παίξαμε τέλεια, πήραμε μία σπουδαία νίκη κόντρα σε μία απίστευτη ομάδα.

Ξέραμε ότι ο Γιάννης θα προστατεύσει τη ρακέτα, είχα πει στον Οσμάνι να πάρει τα ελεύθερα σουτ που θα βρει και βρήκε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, αν παίξουμε έτσι θα κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον πρώτο τίτλο της Τουρκίας σε Ευρωμπάσκετ», είπε χαρακτηριστικά.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωση της FIBA για τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα»

ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Η επιχείρηση «Midway Blitz» του Τραμπ – Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης

ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης – «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα, 50 νεκροί μέσα σε μια ημέρα – Αρνούνται να εγκαταλείψουν τη γη τους οι Παλαιστίνιοι

LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

